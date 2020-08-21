Фуркулицэ: Люди хорошо помнят, что правительство Санду не протянуло им руку помощи

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Те, кто повернулся спиной к аграриям и плевать хотел на их проблемы, когда руководил правительством, сегодня строят из себя их “ангелов-хранителей”. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Ну надо же, они наконец-то поняли, что в стране есть сельхозпроизводители, что у них есть проблемы и что им нужно помочь! Вышел один с говорящей фамилией, Попшой, чтобы риторически нас спросить, знаем ли мы, как обрабатывается земля. Этот вопрос задай своей политической иконе Майе Санду. А мы – да, знаем, мы родились и выросли в сельской местности и работали с землей, как все крестьяне. Почему ты в прошлом году не выступал перед аграриями с такими дискурсами? Где были твои ораторские качества и “безграничная” любовь к фермерам, когда твоя начальница управляла правительством? Вы в ПДС на самом деле думаете, что у молдаван такая короткая память? – возмутился социалист.

Фуркулицэ уверен: ПДС решила использовать ситуацию в сельском хозяйстве в своей предвыборной кампании. Социалист отмечает, что представители партии “Действие и солидарность” обещают аграриям “золотые горы”, но не объясняют, почему в прошлом году правительство Санду не выделило ни бана потерявшим урожай в результате дождей с градом фермерам.

– Тогда они не пошевелили и пальцем. Единственной “помощью” была рекомендация сделать из яблок сок, а из винограда – муст, и продать их детским садам и школам. Более того, недавно именно вы заблокировали 200 миллионов евро, то есть, 4 миллиарда леев от Российской Федерации, которые могли быть направлены на сельское хозяйство и в другие отрасли, нуждающиеся в поддержке, – напомнил он.

Глава фракции ПСРМ также добавил, что сегодня в “Monitorul oficial” было опубликовано решение правительства выделить дополнительно 100 миллионов леев аграриям. Таким образом, общая сумма достигает уже 300 миллионов леев, а выплата за гектар составит до 3 тысяч леев.

– В эти дни мне писали многие фермеры с севера, юга и центра страны. Ситуация у всех разная, но из-за засухи год для всех выдался сложным. Их главный посыл следующий: мы понимаем недовольство сельхозпроизводителей и всегда ждем большего от правительства, но не дай Бог сейчас у власти было бы правительство Санду. То есть, люди хорошо помнят, что правительство Санду не протянуло им руку помощи. Кстати, я до сих пор жду ответов Майи Санду на 4 заданных ей вопроса, как и её иск в суд, – подытожил он.



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