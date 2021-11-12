Фуркулицэ – Карпу: Сколько «кульков» ты получил за подпись за Плахотнюка? (ВИДЕО)

Фуркулицэ – Карпу: Сколько «кульков» ты получил за подпись за Плахотнюка? (ВИДЕО)

Вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов застал врасплох на заседании парламента депутата ПДС Лилиана Карпа.

⁃ Сколько «кульков» ты получил за подпись в поддержку кандидатуры Плахотнюка на пост премьер-министра? Если ты поставил подпись, значит ты был готов голосовать за правительство, в котором ты наверняка получил бы должность министра. И Плахотнюк и далее «рулил» бы страной, а ты и дальше молчал бы, – сказал Корнелиу Фуркулицэ.

Он также призвал Лилиана Карпа не «прикрываться партийными решениями», отметив, что и «кража века», и концессия аэропорта, и газовый кризис тоже относились к этой категории.

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