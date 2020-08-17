Фуркулицэ – фермерам: Те, кто зовёт вас на протесты, готовят “оптимизацию” и для вас (ВИДЕО)

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Отделять зерна от плевел и судить не по словам, а по поступкам. С таким призывом к аграриям страны обратился сегодня председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он подчеркнул, что некоторые политические силы, игнорировавшие фермеров в период своего пребывания у власти, сейчас хотят лишь воспользоваться их бедой в собственных интересах.

Фуркулицэ отметил, что в условиях засухи правительство Иона Кику оказало аграриям нашей страны беспрецедентную поддержку, какой не было никогда за все годы независимости Республики Молдова. В чрезвычайно сложной ситуации кабинет министров делает всё возможное и невозможное для того, чтобы улучшить положение фермеров, однако некоторые политические силы решили воспользоваться бедой сельхозпроизводителей в личных интересах.

– Мы видим, что некоторые политики просят аграриев приехать на тракторах в Кишинев, чтобы в столице было сложно передвигаться, чтобы ситуация вышла из-под контроля, чтобы спровоцировать хаос. Кроме фермеров они приглашают присоединиться к протестам и представителей других категорий населения. Обе эти партии были у власти в прошлом году, и мы хорошо помним, как правительство Санду не уделило никакого внимания и не оказало никакую помощь сельхозпроизводителям севера страны, пострадавшим тогда от града. Они даже не поехали туда. Хочу спросить господина Слусаря: сколько раз в прошлом году вы были на севере, встречались с аграриями и просили их приехать на протесты в Кишинев? Ни разу, – сказал Фуркулицэ.

Председатель фракции ПСРМ также добавил, что министр сельского хозяйства в правительстве Майи Санду был самым неподготовленным за всю историю Молдовы. Он напомнил об ее предложении фермерам сделать из винограда муст и продать детсадам и школам Молдовы.

– И вот сегодня эти политические силы, которые ранее занимались лишь “оптимизацией” или, проще говоря, закрытием школ, больниц и так далее, призывают фермеров выйти на протесты. Хочу сказать аграриям: у этих политиков нет для вас другого решения, кроме “оптимизации”. Они хотят “оптимизировать” мелких производителей, чтобы они не просили субсидии, а это станет возможным после того, как эти партии разрешат иностранцам покупать земли в РМ, – сказал Фуркулицэ.

В заключение социалист отметил, что проблема засухи должна быть решена комплексно, и правительство работает в этом направлении. Он призвал аграриев отделять зерна от плевел и судить не по словам, а по поступкам тех, кто “обещает много и красиво”.

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