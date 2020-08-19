Фуркулицэ – фермерам: Из-за нескольких лидеров, обслуживающих некоторые оппозиционные партии, вы рискуете потерять гораздо больше

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Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ приветствует решение правительства выделить еще 100 млн леев для компенсаций фермерам, пострадавшим от засухи, дополнительно к уже предоставленным 200 млн леев. Таким образом, увеличится и сумма, которая будет выделена на каждый гектар. Помощь будет составлять от 1100 до 3800 леев за га, в зависимости от культуры.

В то же время, по результатам диалога, который состоялся сегодня между представителями фермеров и депутатами здоровых парламентских сил, Фуркулицэ пришел к выводу, что первоначальные требования фермеров всё больше превращаются в политические.

– После почти четырех часов дискуссий с премьером в субботу я видел, что сельскохозяйственные лидеры объявили, что достигли консенсуса по большинству вопросов, а во время заседания они даже поблагодарили Иона Кику за открытость и конструктивность. Что изменилось и как так вышло, что то, что их удовлетворило в субботу, спустя несколько дней им уже не нравится, мы можем только догадываться. Скорее всего, политики, которые стоят за некоторыми протестующими, сказали, что им нужно продолжать акции любой ценой, а требования должны носить уже и политический характер, – отметил лидер фракции ПСРМ.

В связи с этим Фуркулицэ выступил с новым обращением ко всем сельхозпроизводителям страны.

– Уважаемые аграрии (я уважаю вас, потому что и я из сельской местности, я работал с землей, и я знаю, что это значит, не по фотографиям в Facebook и не по тому, что об этом говорят по телевизору), хочу обратить ваше внимание на следующее: Блокирование улиц и требование об отставке правительства никоим образом не приведет к появлению дополнительных средств в бюджете. Напротив, это создаст новые препятствия на пути развития экономики и, соответственно, к снижению поступлений в госбюджет. Дестабилизация ситуации приведет к невозможности предоставления выделенных средств. Падение правительства Кику спровоцирует блокирование гуманитарной помощи в виде 40-50 тысяч тонн дизельного топлива, о чем недавно договорился Игорь Додон в Москве. Падение правительства приведет к приостановлению беспошлинного экспорта фруктов, овощей, вина и консервов на российский рынок после 1 октября. Хочу напомнить, что ранее Игорь Додон и Владимир Путин договорились о продлении этих льгот до конца текущего года, с дополнительной проверкой ситуации 1 октября. Как следствие, экспорт молдавских товаров будет поставлен под угрозу, а производители понесут существенные потери. Падение правительства означает и несколько месяцев хаоса и дестабилизации, а в этот период будет невозможно помочь аграриям, а также другим категориям граждан, потому что кабинет министров будет исполняющим обязанности, с ограниченными полномочиями, а быстро назначить новое правительство нереально. Поэтому я обращаюсь к сельхозпроизводителям во всех районах страны – из-за нескольких десятков сельскохозяйственных лидеров, которые занимаются политикой и обслуживают некоторые оппозиционные партии, вы рискуете потерять гораздо больше. Потеряете вы все, потеряют граждане страны, потеряет вся страна. Неужели вы этого хотите? Уверен, что нет. Поэтому будет лучше, если вы объясните своим коллегам все риски. Тем, кто бегает за Слусарем (который, кстати, представляет фракцию из 11 депутатов и не имеет возможность влиять на положение вещей в парламенте), было бы хорошо осознать все риски для них, для сельскохозяйственной отрасли, для всех фермеров и для всей страны, – подытожил Корнелиу Фуркулицэ.

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