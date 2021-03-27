Фуркулицэ: Досрочные выборы не являются сейчас крайней необходимостью. Главное – здоровье граждан

0

Социалисты неоднократно указывали на необходимость проведения досрочных выборов и не меняют своего мнения, однако, учитывая сложную пандемическую ситуацию, сейчас приоритетной является вакцинация населения. Об этом председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявил в интервью радиостанции “Свободная Европа”.

– Сначала мы должны взять под контроль эпидемиологическую ситуацию и обеспечить массовую вакцинацию населения. Говорят, что для стабилизации ситуации нужно вакцинировать около двух миллионов граждан. Безусловно, учитывая отсутствие финансовых средств, мы считаем, что деньги в приоритетном порядке нужно направить на закупку прививок, а не на проведение досрочных выборов, – сказал он.

Фуркулицэ также рассказал, что социалисты выступали за проведение досрочных выборов 1 или 8 августа. Эти даты они озвучили и во время проведённых консультаций. До тех пор Молдове, уверены в ПСРМ, нужно функциональное правительство, которое сможет справиться с пандемическим и экономическим кризисом. Вот почему формирование настаивает на кандидатуре Владимира Головатюка. Эту позицию социалисты снова доведут до сведения президента в понедельник, 29 марта, когда состоится новый раунд дискуссий.

– Главное, в чём сегодня нуждается страна, – это стабилизация эпидемиологической и экономической ситуации. Есть возможность избрать правительство, которое возьмёт на себя такую ответственность, и наш кандидат гораздо лучше того, кто был предложен в премьеры президентом, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.