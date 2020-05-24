Фуркулицэ: Депутаты группы “Про-Молдова” – чемпионы по фейкам

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Чемпионы по фейкам. Так председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ назвал депутатов группы “Про-Молдова” после того, как один из них, Сергей Сырбу, заявил, что демократ Евгений Никифорчук на самом деле не болен коронавирусом, и что к этой лжи прибегли для того, чтобы заблокировать деятельность законодательного органа.

– Депутаты группы “Про-Молдова” – чемпионы по фейкам, – прокомментировал сказанное Фуркулицэ в интервью для protv.md.

Напомним, сегодня, для того, чтобы развеять все слухи, Никифорчук опубликовал на своей странице в соцсети положительный результат анализа на COVID-19. Ранее спикер парламента подписала распоряжение об установлении режима самоизоляции депутатов парламента с 22 мая 2020 года до представления отрицательных результатов теста на коронавирус. Народные избранники обязаны обеспечить соблюдение режима самоизоляции под свою ответственность и представить результаты проведенных анализов. По рекомендации Зинаиды Гречаный, тестирование депутатов будет осуществляться из личных ресурсов парламентариев.

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