Фуркулицэ – депутатам ПДС: Странно, что вы ещё не попросили КС аннулировать коронавирус (ВИДЕО)

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Председатель фракции ПСРМ поставил на место на заседании парламента депутатов правых партий, буквально засыпавших вопросами врио премьера.

– Я заметил, какие вы все изобретательные, что вы специалисты во всех областях, задаёте массу вопросов. Вообще не понимаю, как это ещё никто из вас не попросил КС аннулировать коронавирус. Может, пришло время это сделать? – сказал он.

Социалист также отметил, что ПСРМ поддержит просьбу правительства ввести в стране чрезвычайное положение, и ответил депутатам ПДС, возмутившимся отсутствием у кабинета министров плана действий.

– Плана не может быть, потому что правительство просит предоставить ему полномочия и рычаги. Какой план? Вы знаете, как себя “поведёт” коронавирус? Тоже мне, нашлись “планировщики”, – подытожил Фуркулицэ.

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