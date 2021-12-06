Фуркулицэ – депутатам ПДС: Пока вы играли в тетрис, мы внесли и профинансировали все ваши поправки в бюджет-2021 (ВИДЕО)

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Предложения и поправки всех без исключения фракций были внесены в бюджет 2021 года и профинансированы. Об этом, обращаясь к «забывчивым» депутатам ПДС, заявил вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

⁃ Так что те, кто играл в тетрис в прошлом году и в этом, пусть имеют это в виду. Важно не когда голосуем, а за что голосуем, – сказал социалист.

Стоит отметить, что нынешнее парламентское большинство не одобрило ни единой поправки в госбюджет от оппозиции.

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