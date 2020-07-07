Фуркулицэ: Цирк — единственное, что может предложить гражданам альянс Санду-Канду-Плаха-Шор

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В то время как депутаты Альянса хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор превратили парламент в цирк и устраивают в нем бал-маскарад, десятки тысяч педагогов рискуют остаться без зарплат. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Он пояснил, что один из предложенных правительством проектов предусматривает включение в бюджет 175 млн леев, необходимых для выплаты зарплат персоналу, задействованному в сфере образования, однако оппозиция блокирует деятельность законодательного органа и вступление в силу данного и других решений.

– Быть может, этим безответственным депутатам их игра кажется веселой, но народу нужны деньги, чтобы питаться. Правительство и ПСРМ хотят дать гражданам хлеб, а Альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор дает им только цирк. Надеемся, что эти избранники, которые должны работать для народа, хоть немного подумают о людях, и всё-таки придут на заседание законодательного органа, чтобы дать “зеленый свет” законопроектам, которых так ждут граждане. Мы поддерживаем эти инициативы, потому что ПСРМ — партия для народа, для страны! – подчеркнул Фуркулицэ.

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