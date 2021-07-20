Фуркулицэ: Будем требовать в парламенте, чтобы ПДС выполнила всё, что обещала гражданам

Фуркулицэ: Будем требовать в парламенте, чтобы ПДС выполнила всё, что обещала гражданам

Лидерам партии “Действие и солидарность” следовало бы не отдыхать, а взяться за работу. Расслабляться им не дадут – за выполнением данных ПДС избирателям обещаний будет тщательно следить оппозиция в лице единой фракции коммунистов и социалистов. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Корнелиу Фуркулицэ. 

Он подтвердил, что коммунисты и социалисты уже разработали соответствующие законопроекты – в том числе по тем инициативам, которые в рамках предвыборной кампании озвучивала ПДС, включая повышение пенсий и зарплат. Их выдвинут на голосование на первых же заседаниях избранного парламента.

– Мы будем требовать, чтобы они выполнили все свои обещания, – сказал он. 

Фуркулицэ также добавил, что Блок коммунистов и социалистов в парламенте будет сильной и профессиональной оппозицией.

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