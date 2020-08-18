Фуркулицэ бросил вызов Санду: Скажите чётко – вы за или против продажи молдавской земли иностранцам?

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Вместо того чтобы ответить, как она поддерживала аграриев, когда возглавляла правительство, Майя Санду “ударилась” в истерику и угрозы в адрес СМИ. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Депутат отмечает, что, позиционируя себя “проевропейским политиком”, Санду плевать хотела на свободу выражения прессы и угрожает журналистам подать на них в суд только за то, что они распространили новость со вчерашнего брифинга ПСРМ.

– Видимо, по мнению Санду пресса должна быть свободной только для отражения ее личной позиции и позиции ПДС. В мой адрес в прессе было много оскорблений, много лживой информации, клеветы. Но со СМИ нужно разговаривать, объяснять, а не вечно ходить в суд только потому, что тебе не нравится новость, в которой тебя упоминают, – отмечает Фуркулицэ.

Депутат ПСРМ полагает, что Санду обиделась на правду о том, что, будучи министром образования, она закрыла более 200 школ. Об этом, пишет он, знают все, особенно несколько десятков тысяч граждан, которых затронула эта “оптимизация”. Также Фуркулицэ сказал на вчерашнем брифинге, что Санду входила в состав правительств, закрывших больницы, и это тоже чистейшая правда.

– Но вернемся к аграриям. Майя Санду настоятельно избегает разговоров на тему, что сделала она для фермеров. В этих условиях я вынужден призвать ее ответить на некоторые вопросы – не мне, а нашим гражданам: В период, когда вы были премьер-министром, вы посетили сельхозпроизводителей на севере страны, урожай которых был уничтожен градом? Какова сумма компенсаций, которые правительство Санду заплатило фермерам, пострадавшим от прошлогоднего града? Каким был бюджет субсидирования сельского хозяйства во время вашего мандата? И, наконец, скажите четко: вы поддерживаете идею, чтобы иностранные граждане получили право приобретения сельскохозяйственных участков в Республике Молдова? Граждане имеют право узнать ответы на эти вопросы. Давайте, будьте искренни! – подытожил он.

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