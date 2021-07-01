Фуркулицэ: Блок коммунистов и социалистов положит конец вмешательству послов во внутренние дела страны (ВИДЕО)

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Внешнее вмешательство в избирательный процесс в Молдове налицо. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он заверил в том, что после прихода к власти Блока коммунистов и социалистов этой порочной практике придёт конец.

– Мы выражаем и негодование, и обеспокоенность деятельностью некоторых послов, потому что это выходит за все рамки дипломатического поведения и представляет угрозу для суверенитета РМ. Фактически это давление извне на определённые структуры, в том числе, отвечающие за безопасность в государстве. Это вмешательство во внутренние дела страны. Обещаем, что когда у блока будет большинство в парламенте, все послы будут вести себя в соответствии с международными конвенциями и нормами и всё встанет на свои места, – подытожил он.

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