Фуркулицэ: Блок коммунистов и социалистов положит конец вмешательству послов во внутренние дела страны (ВИДЕО)

Фуркулицэ: Блок коммунистов и социалистов положит конец вмешательству послов во внутренние дела страны (ВИДЕО)

Внешнее вмешательство в избирательный процесс в Молдове налицо. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он заверил в том, что после прихода к власти Блока коммунистов и социалистов этой порочной практике придёт конец.  

– Мы выражаем и негодование, и обеспокоенность деятельностью некоторых послов, потому что это выходит за все рамки дипломатического поведения и представляет угрозу для суверенитета РМ. Фактически это давление извне на определённые структуры, в том числе, отвечающие за безопасность в государстве. Это вмешательство во внутренние дела страны. Обещаем, что когда у блока будет большинство в парламенте, все послы будут вести себя в соответствии с международными конвенциями и нормами и всё встанет на свои места, – подытожил он. 

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