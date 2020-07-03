Фуркулицэ: Альянс Санду-Канду-Плаха-Шор был создан в защиту украденного миллиарда

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Альянс Санду-Канду-Плаха-Шор расценивает инициативы для граждан как электоральные действия. Однако социалисты пишут законы для людей, а не для избирателей, как цинично воспринимают население представители мафиозной коалиции, отмечает на своей странице в соцсети председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Мы хотим, чтобы зарплаты врачей удвоились. Мы хотим выделить по 700 леев помощи более чем 660 тысячам пенсионеров. Мы хотим создать рабочие места, и поэтому поддерживаем выделение 50 миллионов леев на создание промышленных платформ в 16 районах страны. Мы поддерживаем сельхозпроизводителей, и поэтому хотим выделить дополнительно 100 миллионов леев на субсидии. Мы хотим помочь военным купить собственный дом, чтобы они не жили в казармах или не были вынуждены снимать жильё, – подчеркнул он.

Всё это, отмечает Фуркулицэ, потому, что ПСРМ – партия для граждан и для страны.

– А они – альянс, образованный в защиту украденного миллиарда. Коалиция Санду-Канду-Плаха-Шор воспринимает граждан как электорат. Мы же относимся к гражданам как к людям, а не как к предвыборной статистике, – подытожил он.

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