Фуркулицэ: Альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор хочет заблокировать через КС помощь правительства гражданам

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“После того как они сделали всё возможное, чтобы помешать взятию ответственности правительством Кику перед парламентом за пакет социальных законопроектов, теперь депутаты этого альянса зла хотят заблокировать помощь гражданам через Конституционный суд”. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Социалист отмечает, что депутат ППДП Игорь Мунтяну уже обратился в КС с запросом заблокировать деньги, которые правительство хочет дать нашим гражданам, ждущим этой помощи.

– Господи, спаси и сохрани этот народ от таких политиков, которые желают жителям нашей страны только зла! Альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор хочет заблокировать выделенные правительством почти миллиону граждан деньги – врачам, медсестрам, другому медицинскому персоналу, пенсионерам, сельхозпроизводителям, учителям, военным, полицейским, пожарным и так далее. Господи, прости их, они не ведают, что творят! А люди вспомнят на выборах о том, сколько зла причинил им Альянс хаоса, – отметил он.

Фуркулицэ выразил надежду на то, что судьи КС будут на стороне закона и народа, а не олигархов.

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