Фуркулицэ – Алайбе: Если бы вы не украли миллиард, сегодня помощь пенсионерам была бы большей (ВИДЕО)

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Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ поставил на место на сегодняшнем заседании парламента “истинного ЛДПМ-щика” Думитру Алайбу.

– Если бы вы не украли миллиард, сегодня помощь пенсионерам была бы большей, – сказал он.

Фуркулицэ также призвал депутатов ПДС проголосовать за инициативу ПСРМ об отмене так называемого Закона о миллиарде.

– Возьмите на себя ответственность, и не думайте, что вы так легко “отмылись” от этого миллиарда. Это ваше “детище”, – добавил лидер фракции ПСРМ.

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