Фуркулицэ – “АКУМ”: Будучи у власти, вы не смогли помочь пенсионерам и врачам. Не мешайте нам делать это сейчас

Фуркулицэ – “АКУМ”: Будучи у власти, вы не смогли помочь пенсионерам и врачам. Не мешайте нам делать это сейчас

Глава государства предложил ряд социально-экономических инициатив, призванных помочь гражданам в кризисный период. Речь о выделении единовременной помощи в размере 700 леев пожилым людям, чья пенсия составляет менее 3000 леев в месяц, а также о поэтапном двойном увеличении зарплат всем медицинским работникам. Как отметил на своей странице в соцсети председатель фракции ПСРМ в парламенте страны Корнелиу Фуркулицэ, вместо того, чтобы поприветствовать эти социальные меры, оппозиция их критикует и атакует только потому, что их автор – Игорь Додон. 

– ПСРМ эти инициативы поддерживает. Мы ждем соответствующие законопроекты от правительства, чтобы проголосовать за них в парламенте. Это значит быть ответственным и работать для людей, для страны. А то, что сейчас делают политические оппоненты, – доказательство их истерики, а также того, что чем хуже для граждан и для страны, тем лучше для них, – отметил он. 

Фуркулицэ также подчеркнул: если, будучи у власти, “акумовцы” не смогли сделать ничего хорошего для пенсионеров, для врачей и для всей медицинской системы, пусть не мешают нынешнему руководству помогать этим людям сейчас.

– Действующая власть знает, где найти необходимые финансовые ресурсы, и как оказать помощь населению. В отличие от политических оппонентов из прошлого правительства, которое только брало что-то у граждан путем увеличения налогов, сборов и тарифов, нынешний кабинет министров оказывает людям реальную материальную поддержку, – подчеркнул он. 

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