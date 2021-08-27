Фуркулицэ: 5,5 млн на День независимости новая власть нашла, а на тестирование учителей – нет (ВИДЕО)

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5,5 млн леев потратила новая власть на празднование Дня независимости. Вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ считает, что эти деньги, учитывая сложившуюся в стране ситуацию, следовало бы использовать разумнее – например, провести тестирование учителей на коронавирус за счёт государства. Заявление было сделано в рамках передачи “Главный вопрос” на НТВ Молдова.

– Всё-таки мы не самое богатое государство. Мы проходим сейчас через пандемический кризис, экономика страдает от этого, как следствие – и бюджет страны. Может быть, эти средства имело смысл направить в другое русло, в том числе, на погашение этих тестов. Мне кажется, здесь перегиб, – сказал он.

Фуркулицэ считает, что власть организовала праздник с размахом, чтобы показать “свои возможности”, включая приезд в страну президентов Румынии, Украины и Польши. Граждане, уверен он, должны сопоставлять слова с поступками и делать выводы на основании того, что им было обещано, а что происходит в реальности.

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