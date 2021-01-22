Фура съехала с трассы и врезалась в парапет во Флорештах

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Авария произошла накануне в селе Черепково.

По предварительной версии, водитель потерял контроль над управлением из-за технической неисправности авто, пишет deschide.md. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в ограждение.

Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Флорешт Инна Москалюк, в результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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