Фура съехала с трассы и врезалась в парапет во Флорештах

Фура съехала с трассы и врезалась в парапет во Флорештах

Авария произошла накануне в селе Черепково.

По предварительной версии, водитель потерял контроль над управлением из-за технической неисправности авто, пишет deschide.md. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в ограждение.

Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Флорешт Инна Москалюк, в результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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