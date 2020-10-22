Фура протаранила несколько машин в Бричанах: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Фура протаранила несколько машин в Бричанах: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Жуткое ДТП произошло сегодня в городе Липканы Бричанского района. Грузовик протаранил ряд автомобилей. 

Судя по видеозаписи, опубликованной в социальной сети очевидцем аварии, машины превратились в груду металла. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианны Бециву, участниками ДТП стали по меньшей мере три единицы транспорта. Минимум три человека получили травмы и были госпитализированы, передаёт deschide.md.

– Полиция находится на месте происшествия. Все обстоятельства аварии устанавливаются, – заявила Бециву. 

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md