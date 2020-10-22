Фура протаранила несколько машин в Бричанах: есть пострадавшие (ВИДЕО)

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Жуткое ДТП произошло сегодня в городе Липканы Бричанского района. Грузовик протаранил ряд автомобилей.

Судя по видеозаписи, опубликованной в социальной сети очевидцем аварии, машины превратились в груду металла. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианны Бециву, участниками ДТП стали по меньшей мере три единицы транспорта. Минимум три человека получили травмы и были госпитализированы, передаёт deschide.md.

– Полиция находится на месте происшествия. Все обстоятельства аварии устанавливаются, – заявила Бециву.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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