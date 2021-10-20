Фура протаранила машину в Оргееве: есть пострадавшие

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Авария произошла сегодня на объездной в Оргееве. В результате были госпитализированы три человека.

На дороге столкнулись грузовик Mercedes Actros и автомобиль Honda Jazz. Согласно предварительным данным, 53-летний водитель легковушки, перестраиваясь на первую полосу, не удостоверился в безопасности манёвра, в результате чего в него сзади врезалась фура. За рулём большегруза находился 50-летний мужчина, передаёт deschide.md.

В результате удара легковушку отбросило в парапет. Водитель и двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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