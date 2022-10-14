В Оргеевском районе произошло серьёзное ДТП с участием фуры (ВИДЕО)

В Оргеевском районе произошло серьёзное ДТП с участием фуры (ВИДЕО)

Авария случилась сегодня утром на трассе Кишинев – Оргеев – Бельцы, вблизи села Миток. 

По данным полиции, 51-летний гражданин Украины, который управлял автомобилем Kia, из-за усталости уснул за рулем. Так, машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Mercedes, за рулем которого находился 59-летний житель Бельц. 

Водитель и 47-летняя пассажирка Kia получили травмы и были госпитализированы. Правоохранители установили, что оба водителя были трезвыми. 

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Видео: publika.md

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