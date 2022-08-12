Фрукты-овощи-вино и не только: где пройдут ярмарки в эти выходные

0

13 и 14 августа в столице пройдут ярмарки отечественной продукции.

В секторе Буюканы, на территории здания “Kentford” (бул. Штефана чел Маре, 202), состоится ярмарка EcoLocal, организованная Ассоциацией потребителей и производителей органической и ремесленной продукции.

На улице Каля Ешилор, 11/4, у входа в парк “Alunelul”, пройдёт ярмарка местной продукции.

В секторе Ботаника ярмарку по продаже фруктов и овощей организуют на бул. Траян, 22, шос. Мунчешть, 170 и ул. Бутукулуй. А в парке “Сармизегетуса” пройдёт ярмарка малых производителей: можно будет приобрести продукты и изделия ручной работы.

В секторе Центр будут организованы ярмарки фруктов и овощей от местных производителей. Павильоны расположены по следующим адресам: ул. В. Александри, 8 (угол ул. Лакулуй), ул. Измаил, 94 (угол бул. Д. Кантемира) и ул. Н. Тестемицану, 30. А на ул. Тираспольской, 5-9 можно будет посетить блошиный рынок.

В секторе Рышкановка на Московском проспекте, 21, напротив ул. Матей Басараб, 6, на улице Каля Орхеюлуй, 109/2, А. Дога, 35 и Чеукарь, 8 будут проходить ярмарки фруктов и овощей от местных производителей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.