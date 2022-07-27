Фрукты и овощи не дешевеют даже в разгар лета: обзор цен на Центральном рынке (ФОТО)

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В самый разгар сезона цены на овощи на рынках страны неприятно удивляют. Некоторые продаются по ценам, установленным в начале лета, а другие подорожали в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом.

Так, например, огурцы стоят от 13 до 25 леев за кило, помидоры – 15-17 леев. Минимальная стоимость моркови и кабачков – 10 леев, тогда как в прошлом году в этот период года они стоили вдвое дешевле. Красный перец сорта Каппи и вовсе продается по зимним ценам – 35 леев за кило. А зелёный перец стоит чуть дешевле – 12 леев. Цены на баклажаны начинаются от 10 леев. За початок кукурузы придется заплатить минимум 7 леев.

Цены на фрукты и ягоды тоже не радуют. Так, килограмм малины сегодня на Центральном рынке стоит 80 леев, голубика – 140 леев, ежевика – 50 леев, вишня – 25 леев. Цены на арбузы более доступны – 6 леев за кило, а дыни стоят 18-20 леев. Начальная стоимость слив – 9 леев, персики и абрикосы продают по 22 лея, нектарины – 35 леев, инжирные персики – 30 леев.

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