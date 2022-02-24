Фрукты и овощи нарасхват: в какую цену “витамины” на Центральном рынке

Фрукты и овощи нарасхват: в какую цену “витамины” на Центральном рынке

В продаже впервые в этом году появилась черемша. Форма её листьев похожа на ландыш, а по запаху растение напоминает чеснок. Черемша — настоящий кладезь витаминов, микроэлементов, минеральных веществ и аминокислот. Цена пучка – 5 леев. Остальная зелень стоит от 5 до 7 леев. 

Кабачки, огурцы и томаты черри стоят по 45 леев за кило, баклажаны – 55 леев, болгарский перец – 60. Картофель и морковь не изменились – от 6 до 12 леев в зависимости от сорта.

Средняя цена мандаринов и апельсинов составляет 22 лея. Яблоки стоят от 5 леев, а айва – 25 леев за кило.

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