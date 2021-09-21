Фрукты и овощи нарасхват: почём “витамины” на Центральном рынке (ФОТО)

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Наибольшим спросом нынче пользуется виноград – его цена на Центральном рынке варьируется от 15 до 22 леев. Дыни стоят от 6 до 10 леев, а арбузы – 2-3 лея за килограмм.

Перец стоит от 9 леев и выше, баклажаны – 7 леев за кило, огурцы и помидоры сравнялись в цене – около 15 леев, картошка – 5-7 леев, лук – 6 леев. Початок кукурузы можно купить за 4 лея.

Кроме того, на рынке появился последний урожай клубники и малины. Цены на них, конечно, заоблачные – 90 и 75 леев, соответственно. Персики стоят 14 леев за кило, а нектарины – 25 леев. Цитрусы пока остаются сравнительно дешёвыми: бананы – 23 лея, апельсины – 36 леев, грейпфрут – 17 леев.

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