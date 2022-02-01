“Франзелуца” объявила о повышении цен на хлеб

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Крупнейший хлебокомбинат страны повышает с февраля цены на производимую продукцию в связи с ростом тарифов на газ, топливо и электроэнергию. Об этом говорится в сообщении для прессы АО “Франзелуца”.

Неизменной, как отметили в предприятии, останется цена только на социальный хлеб. Все остальные виды продукции подорожают.

– Учитывая потери, которое несёт АО “Франзелуца”, предприятие утвердило повышение цен на весь ассортимент хлеба, за исключением социального. Повышение цен неизбежно, так как нынешняя стоимость не покрывает производительные расходы. Цена на хлеб была пересчитана с учётом конъюнктуры на рынке при приобретении сырья, подорожания природного газа, топлива, электричества, и будет объявлена в начале февраля, – говорится в сообщении для прессы.

В последний раз АО “Франзелуца” повысила цены на некоторые виды продукции в 2015 году.

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