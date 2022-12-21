Франция подарила 12 электрогенераторов молдавским больницам

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Правительство Франции передало сегодня Республике Молдова 12 электрогенераторов в качестве гуманитарной помощи. В мероприятии приняли участие руководство Министерства здравоохранения, посол Французской Республики в Республике Молдова Грэм Поль и глава Представительства ЕС в нашей стране Янис Мажейкс.

Французский посол отметил, что пожертвование было сделано по просьбе Министерства здравоохранения. Переданные 12 генераторов будут доставлены в столичные больницы, а также в больницы Дондюшанского, Фалештского, Кантемирского районов и Бельц.

Посол Европейского союза в Республике Молдова Янис Мажейкс заявил, что сегодняшнее пожертвование — стратегическая помощь, предложенная Францией и ЕС, которые солидарны с потребностями Республики Молдова. Оборудование поможет населению и повысит устойчивость энергосистемы Молдовы.

Стоимость пожертвования превышает 245 тысяч евро. Ранее правительство Франции предложило Молдове 17 электрогенераторов, которые были распределены по больницам страны. Пожертвование доставили вместе с партией гуманитарной помощи, которая включала палатки, кровати, спальные мешки и гигиенические наборы, пишет moldpres.md.

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