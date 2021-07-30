Фракция “Шор” будет голосовать за Гаврилицу (ВИДЕО)

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Об этом после консультаций с Майей Санду заявила депутат “Шор” Марина Таубер.

– Фракция партии “Шор” готова и проголосует за выдвинутого кандидата. Конечно, мы изучим программу, резюме и опыт кандидатов в министры. Но наиболее вероятно, что мы поддержим это правительство, потому что нужно как можно скорее приступить к работе, а для этого должны быстрее пройти все необходимые процедуры, – сказала она.

Наталья Гаврилица была выдвинута сегодня кандидатом на пост премьер-министра. У Гаврилицы есть всецелая поддержка ПДС. Фракция Блока коммунистов и социалистов уже объявила, что голосовать за претендента Майи Санду не будет.

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