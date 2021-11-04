Фракция ПСРМ в МСК требует проверить все столичные мансарды

Фракция ПСРМ в МСК требует проверить все столичные мансарды

С такой инициативой на заседании Муниципального совета Кишинёва выступил вице-председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару после того, как в результате пожара на мансарде жилого дома на улице И. Пеливан 20 семей остались без крыши над головой. 

– В Кишинёве более 200 мансард. Все они были построены по разным технологиям. Нужно, чтобы жильцы знали, каковы риски, что нужно сделать. Может, какие-то нужно сразу снести, чтобы, не дай Бог, никто не скончался, – сказал Кожокару. 

Муниципальный советник призвал компетентные органы представить МСК отчёт о проведённых проверках, а жильцов мансард – по возможности застраховать своё жилье, чтобы обезопасить себя.

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