Фракция ПСРМ в МСК требует проверить все столичные мансарды

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С такой инициативой на заседании Муниципального совета Кишинёва выступил вице-председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару после того, как в результате пожара на мансарде жилого дома на улице И. Пеливан 20 семей остались без крыши над головой.

– В Кишинёве более 200 мансард. Все они были построены по разным технологиям. Нужно, чтобы жильцы знали, каковы риски, что нужно сделать. Может, какие-то нужно сразу снести, чтобы, не дай Бог, никто не скончался, – сказал Кожокару.

Муниципальный советник призвал компетентные органы представить МСК отчёт о проведённых проверках, а жильцов мансард – по возможности застраховать своё жилье, чтобы обезопасить себя.

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