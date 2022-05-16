Фракция ПСРМ в МСК требует принять срочные меры для предотвращения трагедий в зелёных зонах столицы

– Мы приняли во внимание отстранение руководства “Зелёного хозяйства”, однако в целях системного решения проблемы требуем от примарии Кишинёва и руководства муниципального предприятия “Зеленое хозяйство” принять срочные меры для предотвращения повторения трагедии, – написал на своей странице в социальной сети председатель фракции ПСРМ в МСК Александр Одинцов.

В частности, по словам Одинцова, “необходимо провести исследование зелёных насаждений на предмет аварийности и угрозы обрушения” в парках и скверах столицы, на подходах к учебным и медицинским учреждениям, вдоль тротуаров и дорог. Во всех обнаруженных случаях аварийности либо опасности обрушения необходимо провести санитарную обрезку до безопасного состояния.

Александр Одинцов также отметил, что фракция ПСРМ в МСК просит Агентство окружающей среды публично предоставить информацию о запросах “Зелёного хозяйства” на спил деревьев и ответах Агентства по охране окружающей среды, а также подготовить предложения по изменению регламента о зелёных насаждениях и в случае необходимости – предложения по изменению соответствующего закона.