Фракция ПСРМ в МСК требует принять срочные меры для предотвращения трагедий в зелёных зонах столицы

Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва выразила соболезнования семье девочки, погибшей в результате трагедии в парке “Алунелул”.
– Мы приняли во внимание отстранение руководства “Зелёного хозяйства”, однако в целях системного решения проблемы требуем от примарии Кишинёва и руководства муниципального предприятия “Зеленое хозяйство” принять срочные меры для предотвращения повторения трагедии, – написал на своей странице в социальной сети председатель фракции ПСРМ в МСК Александр Одинцов.
В частности, по словам Одинцова, “необходимо провести исследование зелёных насаждений на предмет аварийности и угрозы обрушения” в парках и скверах столицы, на подходах к учебным и медицинским учреждениям, вдоль тротуаров и дорог. Во всех обнаруженных случаях аварийности либо опасности обрушения необходимо провести санитарную обрезку до безопасного состояния.
Александр Одинцов также отметил, что фракция ПСРМ в МСК просит Агентство окружающей среды публично предоставить информацию о запросах “Зелёного хозяйства” на спил деревьев и ответах Агентства по охране окружающей среды, а также подготовить предложения по изменению регламента о зелёных насаждениях и в случае необходимости – предложения по изменению соответствующего закона.
– Считаем создавшуюся бюрократическую ситуацию невозможности оперативного спила аварийного дерева абсурдной и призываем государственные и муниципальные учреждения, а также депутатов Парламента Республики Молдова оперативно внести изменения в законодательство. Жизнь людей имеет приоритет! – подчеркнул глава фракции ПСРМ.
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