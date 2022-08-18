Фракция ПСРМ в МСК предлагает программу для минимизации дорожных аварий с участием пешеходов (ВИДЕО)

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«Ноль смертей» – так называется программа, которую социалисты предлагают внедрить в муниципии. Как отметила советник ПСРМ в МСК Александра Толочко, данный проект подразумевает минимизацию дорожных аварий, связанных с пешеходами.

– Образец этого проекта уже был выслан нашей фракцией в Управление транспорта. Это ряд мер, где даются безопасные ограничения для пешеходов и водителей. В этом проекте расписано много элементов: указатели, дополнительные препятствия и пр. Мы все – свидетели регулярных аварий, часто с летальным исходом. Чтобы минимизировать жертвы, мы предлагаем внедрить в муниципии эту программу, – сказала она.

Толочко также обратила внимание на необходимость создания специальной рабочей группы по этому вопросу, в которую вошли бы представители Управления транспорта, сотрудники полиции, мунсоветники, специалисты в данной области, психологи, гражданские активисты и т.д.

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