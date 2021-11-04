Фракция ПСРМ в МСК пожертвует зарплату за один рабочий день в помощь погорельцам с Пеливан и жителям 4-5 этажей дома

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Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва решила помочь тем, кто остался без крыши над головой в результате пожара на мансарде дома на улице И. Пеливан, а также жильцам 4-5 этажей, чьи квартиры оказались повреждены из-за возгорания. Социалисты единственными из всего состава МСК пожертвуют людям свою зарплату за один рабочий день.

Остальные фракции Муниципального совета данную инициативу не поддержали.

Напомним, в результате возгорания 20 семей остались без жилья, а гражданам, живущим на 4-5 этажах дома, теперь предстоит ремонт, так как их квартиры пострадали во время пожара и его тушения.

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