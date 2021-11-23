Фракция ПСРМ в МСК осуждает восхваление фашизма и требует демонтировать провокационную табличку в парке “Валя Морилор” (ВИДЕО)

Фракция ПСРМ в МСК осуждает восхваление фашизма и требует демонтировать провокационную табличку в парке “Валя Морилор” (ВИДЕО)
Об этом на заседании Муниципального совета заявил председатель фракции ПСРМ в МСК Александр Одинцов. Речь идёт о памятнике в честь румынских солдат, которые воевали на стороне нацистской Германии. Он был торжественно открыт в Кишинёве на месте, где прежде был родник и монумент в память о братстве русской и румынской армий в годы Первой мировой войны. Надпись на новой памятной плите гласит: “К 80-летию освобождения Бессарабии и северной Буковины румынскими войсками”.  

– Фракция Партии социалистов осуждает попытку восхваления фашизма, пусть и в скрытой форме, исподтишка! Мы требуем от бенефициара демонтировать эту провокационную табличку в течение двух недель, – сказал Одинцов. 
Возмущение по этому поводу выразил и вице-председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару.
– Под видом реконструкции родника там построили объект политического значения, что вносит раздор в обществе. Кому это надо? – отметил он. 

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