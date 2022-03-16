Фракция ПСРМ в МСК бьёт тревогу: бездеятельность правительства в вопросе роста цен грозит коллапсом Городскому автобусному парку

Фракция ПСРМ в МСК бьёт тревогу: бездеятельность правительства в вопросе роста цен грозит коллапсом Городскому автобусному парку
Представители фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва провели рабочую встречу с руководством Городского автобусного парка. Предприятие несёт колоссальные расходы из-за подорожания топлива.

На встрече были обсуждены необходимые меры поддержки предприятия и перспективы развития.

– В этом году мы предусмотрели в бюджете 60 млн леев на закупку новых автобусов. Зарплата сотрудников была увеличена на 20%, однако эта мера не решила вопрос с дефицитом кадров на предприятии, где процент работников предпенсионного возраста уже критический. Необходимы средства на ремонт мастерских боксов. Определяем решения, – сообщил председатель фракции Александр Одинцов. 

Социалист добавил, что бездеятельность правительства в вопросе роста цен грозит коллапсом предприятию, что лишит кишинёвцев возможности передвигаться на общественном транспорте.

– Мы, представители фракции ПСРМ в совете Кишинёва, доложим о ситуацию депутатам парламента с целью принятия срочных мер законодательного характера, чтобы облегчить работу общественно значимых предприятий, – подытожил он. 
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