Фракция ПСРМ в МСК бьёт тревогу: бездеятельность правительства в вопросе роста цен грозит коллапсом Городскому автобусному парку

На встрече были обсуждены необходимые меры поддержки предприятия и перспективы развития.

– В этом году мы предусмотрели в бюджете 60 млн леев на закупку новых автобусов. Зарплата сотрудников была увеличена на 20%, однако эта мера не решила вопрос с дефицитом кадров на предприятии, где процент работников предпенсионного возраста уже критический. Необходимы средства на ремонт мастерских боксов. Определяем решения, – сообщил председатель фракции Александр Одинцов.