Фракция ПСРМ в МСК бьёт тревогу: бездеятельность правительства в вопросе роста цен грозит коллапсом Городскому автобусному парку

Представители фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва провели рабочую встречу с руководством Городского автобусного парка. Предприятие несёт колоссальные расходы из-за подорожания топлива.
На встрече были обсуждены необходимые меры поддержки предприятия и перспективы развития.
– В этом году мы предусмотрели в бюджете 60 млн леев на закупку новых автобусов. Зарплата сотрудников была увеличена на 20%, однако эта мера не решила вопрос с дефицитом кадров на предприятии, где процент работников предпенсионного возраста уже критический. Необходимы средства на ремонт мастерских боксов. Определяем решения, – сообщил председатель фракции Александр Одинцов.
Социалист добавил, что бездеятельность правительства в вопросе роста цен грозит коллапсом предприятию, что лишит кишинёвцев возможности передвигаться на общественном транспорте.
– Мы, представители фракции ПСРМ в совете Кишинёва, доложим о ситуацию депутатам парламента с целью принятия срочных мер законодательного характера, чтобы облегчить работу общественно значимых предприятий, – подытожил он.
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