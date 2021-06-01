Фракция ПСРМ в блоке с ПКРМ продолжит поддерживать институт семьи и в следующем парламенте

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Одна из важнейших инициатив, которую намерена продвигать ПСРМ, – создание семейного капитала. По словам депутата Владимира Односталко, проект предусматривает, что государство будет выделять целевые средства при рождении первого ребенка – 3 средних зарплаты (в 2021 году средняя зарплата – 8716 леев), второго ребенка – 5 средних зарплат, а третьего – 7 средних зарплат. Так как финансирование целевое, деньги могут быть направлены на улучшение жилищных условий, медобслуживание или образование.

Также ПСРМ предлагает установить ежемесячное пособие в размере 150 леев на каждого ребенка в Молдове, не достигшего 18-летнего возраста, независимо от семейного или финансового положения; ввести бесплатное питание для всех учащихся школ, лицеев и гимназий; выделять материальную помощь для семей с детьми к 1 сентября; увеличить пособие по уходу за ребенком для незастрахованных родителей.

По словам Владимира Односталко, ПСРМ будет продолжать настаивать на запрете усыновления детей родителями одного пола, на защите детей от вредоносной информации, на обучении специалистов, работающих с детьми из групп риска, а также на разработке и внедрении комплексной программы патриотического воспитания молодежи.

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