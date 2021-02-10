Фракция ПСРМ примет участие в завтрашнем заседании парламента (ФОТО, ВИДЕО)

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Об этом сообщил председатель Партии социалистов Игорь Додон. Сегодня вечером он принял участие в заседании парламентской фракции ПСРМ, на котором обсуждалась повестка ближайших заседаний законодательного органа.

Первым пунктом дискуссии было завтрашнее заседание, на котором планируется представление программы и кадрового состава правительства, которое предлагает кандидат Наталья Гаврилицэ.

– Было подтверждено, что фракция ПСРМ намерена принять участие в завтрашнем заседании, – сообщил Игорь Додон.

Напомним, заседание начнется в 10.00.

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