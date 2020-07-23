Фракция ПСРМ представила итоги деятельности в области социальной защиты, охраны здоровья и семьи (ВИДЕО)

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Депутаты Партии социалистов Алла Дарованная и Владимир Односталко подвели на сегодняшней пресс-конференции итоги деятельности фракции ПСРМ в период весенней сессии парламента в области социальной защиты, охраны здоровья и семьи.

Депутаты отметили, что за это время было утверждено более 20 социальных законопроектов, которые были разработаны парламентской фракцией ПСРМ совместно с Президентом РМ Игорем Додоном и правительством.

В частности:

было принято решение о предоставлении разовой финансовой поддержки в размере 700 леев. С 1 октября 2020 года выплату получат около 659,9 тысяч получателей пенсий, размер которых не превышает 3000 леев, а также получатели государственных социальных пособий и люди с ограниченными возможностями;

право на перерасчет пенсий с 1 января 2020 года получили граждане, которые вышли на пенсию по возрасту до 1 января 1999 года и имеют страховой стаж после выхода на пенсию менее 15 лет. В настоящее время 3142 человека обратились с просьбой о пересмотре права на пенсию, начиная с 01.01.2020, и получили среднюю прибавку к пенсии в размере 2005,12 леев. Средний размер пенсии по старости для этой категории составляет 4043,96 лея;

начиная с 01 июля 2020 года право на пересмотр пенсии было получено и другой категорией пенсионеров, а именно лицами, вышедшими на пенсию с 1 января 1999 года по 1 января 2019 года и продолжавшими работать после выхода на пенсию не менее 10 лет. По состоянию на 21 июля было подано 14251 заявление, в соответствии с предварительными расчетами средний размер пересмотренной пенсии будет составлять 5011,10 лея, или на 2427,95 лея выше среднего размера выплачиваемой пенсии;

было также принято решение, в соответствии с которым запрос о пересмотре пенсии по старости можно будет подать в электронном виде, начиная с 1 января 2021 года. Обращение о пересмотре пенсии также может быть подано по доверенности;

с 1 января 2020 года увеличены пенсии по случаю потери кормильца детям в возрасте до 23 лет с 50% до 75%;

размер ежемесячного государственного пособия был увеличен со 100 леев до 300 леев для участников боевых действий за защиту территориальной целостности и независимости Республики Молдова;

право на ежемесячное государственное пособие в размере 500 леев было распространено на реабилитированных жертв политических репрессий, независимо от того, являются ли они получателями государственных пенсий или социальных пособий в национальной системе;

в этом году индексация пенсий будет проведена два раза – 1 апреля и 1 октября;

с 1 января 2020 года была установлено новое пособие по случаю смерти одного из супругов.

Были также приняты другие поправки, которые предусматривают: уменьшение размера пенсии судей, поддержку ветеранов боевых действий и их семей, корректировку основы для исчисления пособий по временной нетрудоспособности в случае несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; присвоение статуса застрахованного лица лицам, получающим пенсию с территории другого государства, но проживающей в Республике Молдова.

Зарплата медицинских работников была увеличена на 30%. Предоставлена поддержка более 7800 медсотрудникам, включая врачей-резидентов, прошедших обучение по оказанию медицинской помощи людям, которые соответствуют критериям определения случая COVID-19. Было также принято решение о предоставлении компенсации родственникам погибших в результате осуществления деятельности по борьбе с коронавирусом медицинских работников.

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