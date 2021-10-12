Фракция ПСРМ предложила правительству присоединиться к решению МСК выделить малообеспеченным категориям населения компенсации на оплату энергоресурсов

0

Фракция ПСРМ в МСК предложила правительству присоединиться к решению Муниципального совета Кишинева выделить малообеспеченным категориям населения компенсации на оплату энергоресурсов в холодное время года. В частности, речь идет о компенсации разницы в цене на газ для конечного потребителя, которая возникнет из-за неудачных переговоров правительства.

Было также предложено увеличить количество категорий, которые могут получить компенсацию, таких как: врачи, учителя, государственные служащие, кроме судей и прокуроров. Инициатива ПСРМ вызвана трудной ситуацией с энергоресурсами.

Напомним, сегодня Муниципальный совет Кишинева принял решение выделить 22-м тысячам жителей столицы компенсацию за оплату энергоресурсов и коммунальных услуг в холодное время года в размере 40% от суммы, указанной в счёте. Согласно утвержденному Регламенту, получателями являются жители Кишинёва, средний ежемесячный доход которых на человека составляет менее 3000 леев, а для молодых семей – 5000 леев. С инициативой о выделении компенсаций выступили социалисты.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.