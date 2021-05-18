Фракция ПСРМ инициировала в парламенте ряд законопроектов в поддержку аграриев (ВИДЕО)

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В 2020-м году, выдавшимся сложным для Молдовы не только из-за пандемии, но и по причине сильнейшей засухи, фракция ПСРМ в парламенте страны выступила с рядом инициатив. направленных в поддержку аграриев. О них на брифинге для прессы рассказал председатель постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк.

В частности, по инициативе социалистов более 300 миллионов леев было направлено на возмещение фермерам убытков, причинённых засухой культурам первой группы. Ещё 200 миллионов леев были выплачены на субсидирование процентов по кредитам, взятым сельхозпроизводителями в банках. Кроме того, государство возместило аграриям НДС на 200 миллионов леев.

В 2020 году был упрощён порядок предоставления сельскохозяйственных субсидий и утверждена авансовая субсидия до 5% для сельхозпроизводителей. Также были снижены налоги в фонд вина и упрощён доступ к ирригационным системам.

По инициативе депутатов ПСРМ парламент также проголосовал за ряд поправок, касающихся зоотехнической и кадастровой сфер.

– Деятельность фракции в области агропродовольственного сектора была продуктивной, ведь сельское хозяйство – основное, стратегическое направление в РМ с точки зрения продовольственного обеспечения, – подчеркнул Раду Мудряк.

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