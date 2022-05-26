Фракция пропрезидентской партии вновь сорвала заседание муниципального совета по вопросу Республиканского стадиона

0

Фракция пропрезидентской Партии «Действие и солидарность» в Кишиневском муниципальном совете в третий раз за последние две недели сорвала заседание МСК, на котором должно было состояться голосование по организации общегородского референдума по судьбе Республиканского стадиона.

По словам руководителя фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Александра Одинцова, правые силы используют любые уловки, чтобы не ставить вопрос референдума на голосование. Кроме того, оппоненты Партии социалистов без объяснения причин покидают зал заседаний, чтобы не было кворума, тем самым также срывая работу Муниципального совета.

В итоге сегодня было принято решение перенести голосование на следующий четверг, 2 июня.

Напомним, что ранее Партия социалистов инициировала проведение общегородского референдума о судьбе Республиканского стадиона, который нынешняя власть, подтвердив решение Плахотнюка, на возмездной основе передает американской стороне под строительство нового здания посольства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.