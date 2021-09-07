Фракция Блока коммунистов и социалистов требует от властей срочно разобраться с подорожанием хлеба (ВИДЕО)

Фракция Блока коммунистов и социалистов требует от властей срочно разобраться с подорожанием хлеба (ВИДЕО)

Фракция Блока коммунистов и социалистов требует от руководства страны принять срочные меры в связи с подорожанием хлеба. Вице-председатель постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк отметил, что объявленное накануне хлебокомбинатом в Бельцах повышение цены – неоправданное, так как в этом году в Молдове рекордный урожай зерновых. 

– Требуем от правительства и парламентских структур срочно вмешаться. Сегодня, не завтра, потому что завтра уже может быть поздно. Нужно разобраться, чем обусловлено повышение цен, потому что в действительности предпосылок нет, – сказал депутат. 

Мудряк отметил, что фракция Блока коммунистов и социалистов потребует и проведения слушаний на эту тему в парламенте, подчеркнув, что подорожание социально значимых продовольственных товаров в первую очередь ударит по гражданам с низкими доходами.

Накануне хлебокомбинат в Бельцах увеличил на 5% стоимость двух батонов – “Городского” и “Утреннего”.

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