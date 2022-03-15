Фракция Блока коммунистов и социалистов предлагает вернуться к практике выделения помощи в размере 1000 леев пенсионерам

Фракция Блока коммунистов и социалистов предлагает вернуться к практике выделения помощи в размере 1000 леев пенсионерам

Об этом на брифинге для прессы заявила депутат БКС, член комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Алла Дарованная. 

– Предлагаем сохранить практику выделения пенсионерам с доходами менее 4000 леев единовременной помощи в размере 1000 леев. Необходимая для этого сумма составляет около 600 млн, и её можно найти, учитывая, что сейчас, в условиях нынешних цен на бензин и дизельное топливо, мы, все граждане, дополнительно заплатим в бюджет свыше 1,7 млрд леев, – сказала она. 

Напомним, что ранее по инициативе Игоря Додона и социалистов пенсионерам и другим категориям граждан с низкими доходами регулярно выделялась материальная помощь.

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