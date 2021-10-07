Фракция Блока коммунистов и социалистов бойкотирует сегодняшнее заседание парламента (ВИДЕО)

0

Об этом на брифинге для прессы объявил председатель ПКРМ Владимир Воронин. Он отметил, что депутаты БКС недовольны проводимой властями политикой.

– Этот бойкот связан с тем, что руководство РМ не занимается решением проблем страны и населения, а начало атаку против тех, кто занимает должности согласно Конституции, кто защищает закон и кто начал серьёзные действия против коррупции. Визиты иностранных чиновников, их обещания и гранты, вскружили головы правителей, и они думают, что могут делать всё, что им вздумается. Мы на пороге зимы, а в стране нет власти, которая заботилась бы о гражданах. Контракт о поставках газа не продлён, хлеб дорожает, но никто ничего не контролирует, – сказал Воронин.

Председатель ПКРМ добавил, что ПДС “начала устанавливать в стране диктатуру, опозорила нас на всю Европу, дискредитировала Генеральную прокуратуру, представляющую государство”.

– Им нужен карманный генеральный прокурор, но борьба с коррупцией – не об этом, – подчеркнул Владимир Воронин.

Блок коммунистов и социалистов ждёт пятницы – завтра истекают 72 часа с момента задержания Александра Стояногло, по истечении которых он должен быть либо освобождён, либо арестован. После этого БКС объявит о своих дальнейших действиях. В то же время намеченный на воскресенье, 10 октября, протест остаётся в силе. На него приглашаются все желающие.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.