Фракция БКС заблокировала парламентскую трибуну, а после покинула заседание в знак протеста

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Фракция Блока коммунистов и социалистов заблокировала парламентскую трибуну в знак протеста принятию Закона о так называемом обеспечении безопасности информационного пространства. Депутаты скандировали: “Позор!”.

После этого в заседании парламента была объявлена получасовая пауза, однако депутаты БКС заявили, что принимать участие в продолжении этого беспредела не будет и покинули зал.

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