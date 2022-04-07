Фракция БКС заблокировала парламентскую трибуну, а после покинула заседание в знак протеста

Фракция БКС заблокировала парламентскую трибуну, а после покинула заседание в знак протеста

Фракция Блока коммунистов и социалистов заблокировала парламентскую трибуну в знак протеста принятию Закона о так называемом обеспечении безопасности информационного пространства. Депутаты скандировали: “Позор!”. 

После этого в заседании парламента была объявлена получасовая пауза, однако депутаты БКС заявили, что принимать участие в продолжении этого беспредела не будет и покинули зал.

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