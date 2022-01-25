Фракция БКС требует от Генпрокуратуры расследовать халатность правительства при проведении переговоров о поставках газа (ВИДЕО)

Фракция БКС требует от Генпрокуратуры расследовать халатность правительства при проведении переговоров о поставках газа (ВИДЕО)

Фракция Блока коммунистов и социалистов обращается в Генпрокуратуру. Депутаты БКС констатируют, что министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну пренебрёг своими служебными обязанностями и не организовал должным образом переговоры с “Газпромом”. Как следствие, из-за халатности Спыну, а также премьера Натальи Гаврилицы контракт был подписан на невыгодных для РМ условиях, из-за чего страдают граждане. 

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