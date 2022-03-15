Фракция БКС призывает власти заморозить рост цен на социально значимые продукты питания (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов предлагает заморозить рост цен на социально значимые продукты питания. Об этом во вторник на брифинге для прессы заявил депутат БКС Владимир Односталко.

– Мы наблюдаем беспрецедентный рост цен. Такое было только в 90-х, когда всё росло и правительство ничего не контролировало. Всё больше пенсионеров, инвалидов и малоимущих переходят из категории “просто бедные” в категорию “нищие”. Люди кушать стали меньше, потому что экономят…Правительство должно через свои механизмы разработать список товаров, для которых нужно заморозить рост цен. Если необходимо, мы поможем, у нас есть профессионалы и есть необходимый опыт, – сказал он.

Одновременно с этим, добавил Односталко, правительство должно поддержать экономических агентов, занимающихся производством и реализацией данной продукции.

– Одно дело – обещать, другое – реальная ситуация. Вы обещали достойную жизнь и низкие цены. Если правительство не выполняет свои обещания, если оно ничего не делает, зачем оно нужно народу? – отметил Односталко, призвав парламентское большинство поддержать проекты оппозиции на ближайших заседаниях парламента и помочь тем самым людям.

Напомним, фракция БКС предложила сегодня вернуться к двойной индексаций пенсий; проводить её не с 1 апреля, а с 1 января, и с 1 октября соответственно; вернуть выделение единовременной помощи в размере 1000 леев пенсионерам и другим категориям малоимущих граждан; повысить зарплаты социальным ассистентам и социальным работникам.

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