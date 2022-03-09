Фракция БКС призывает отменить запрет на экспорт кукурузы (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов призывает отменить запрет на экспорт кукурузы, введённый комиссией по чрезвычайным ситуациям с 1 марта. Вице-председатель постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк назвал принятое решение поспешным и выразил уверенность в том, что оно негативно скажется на производителях.

По словам Мудряка, постановление комиссии удивило аграриев, которым негде хранить кукурузу. Они, говорит депутат, рассчитывали получить прибыль за счёт её экспорта и впоследствии инвестировать деньги в сельскохозяйственные работы этого года.

Социалист призвал правительство и комиссию по чрезвычайным ситуациям пересмотреть решение о запрете.

– Государство должно следить за тем, каков объём экспортируемой кукурузы, сколько осталось в стране. Когда возникают риски, вводятся ограничения. Но изначально останавливать экспорт, когда у нас такой большой объём кукурузы, – неправильно. Призываем правительство пересмотреть это решение. В противном случае аграрии не смогут обработать земли в этом году из-за отсутствия средств, – сказал Раду Мудряк.

Напомним, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям с 1 марта запрещен экспорт из Республики Молдова кукурузы и её производных, за исключением семян кукурузы, предназначенных для посева.

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