Фракция БКС представила послу ЕС свою позицию по ситуации в стране

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Председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный встретилась с главой Представительства Европейского Союза в Республике Молдова Янисом Мажейксом. В беседе принял участие вице-председатель парламента от фракции БКС, вице-председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Влад Батрынча.

Зинаида Гречаный от имени фракции поблагодарила посла за возможность изложить свою позицию и видение ситуации в Республике Молдова.

– Мы хотим правильного и равноудалённого отношения партнёров ко всем политическим силам в Республике Молдова. Блок коммунистов и социалистов противостоит нынешней власти, но не народу. Мы защищаем права граждан и выступаем за справедливость, – отметила Зинаида Гречаный.

Влад Батрынча представил позицию фракции в отношении действий официальных властей в сфере юстиции, государственного управления и СМИ. По его мнению, из-за фаворитизма и продвижения на решающие должности по критериям членства в партии или политической лояльности заявленная цель борьбы с коррупцией была дискредитирована.

– Мы продемонстрировали консенсус в реформе судебной системы, когда она преследовала искренние и благие цели для Молдовы. Мы готовы предложить это в будущем, но только в том случае, если будут продвигаться профессиональные, объективные и прозрачные инициативы, – подчеркнул Влад Батрынча.

Депутат добавил, что Блок коммунистов и социалистов готов участвовать в обосновании некоторых принципов, которые будут работать независимо от политической ситуации, сложившейся на том или ином этапе в Республике Молдова.

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