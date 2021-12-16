Фракция БКС предложила создать в парламенте спецкомиссию для пересмотра внесённых в Закон “О прокуратуре” поправок

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Фракция БКС предложила создать в парламенте специальную комиссию, которая займётся пересмотром принятых поправок в Закон “О прокуратуре” в контексте критического заключения по этому поводу Венецианской комиссии. Об этом заявил вице-спикер, депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.

– Считаем, что решение о создании комиссии должно быть принято сегодня. В её состав должны пропорционально войти представители всех фракций, – сказал Батрынча.

Этот вопрос будет обсужден на заседании Постоянного бюро законодательного органа.

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