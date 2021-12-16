Фракция БКС предложила создать в парламенте спецкомиссию для пересмотра внесённых в Закон “О прокуратуре” поправок

Фракция БКС предложила создать в парламенте спецкомиссию для пересмотра внесённых в Закон “О прокуратуре” поправок

Фракция БКС предложила создать в парламенте специальную комиссию, которая займётся пересмотром принятых поправок в Закон “О прокуратуре” в контексте критического заключения по этому поводу Венецианской комиссии. Об этом заявил вице-спикер, депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.  

– Считаем, что решение о создании комиссии должно быть принято сегодня. В её состав должны пропорционально войти представители всех фракций, – сказал Батрынча. 

Этот вопрос будет обсужден на заседании Постоянного бюро законодательного органа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md