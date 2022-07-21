Фракция БКС предложила отдавать приоритет при проведении публичных закупок местным производителям. ПДС против (ВИДЕО)

Фракция БКС предложила отдавать приоритет при проведении публичных закупок местным производителям. ПДС против (ВИДЕО)

Фракция Блока коммунистов и социалистов выступила на сегодняшнем заседании парламента с инициативой о предоставлении приоритета местным производителям при проведении публичных закупок. 

– Это необходимый проект, тем более что начинаются закупки продуктов питания для школ и дошкольных учреждений. В кризисной ситуации крайне необходимо оказать поддержку местным производителям. Им она сейчас как никогда не нужна. А учреждения должны иметь возможность употреблять в пищу продукты местного производства, – сказал представивший инициативу депутат ПСРМ Раду Мудряк. 

Парламентское большинство предложение не поддержало.

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