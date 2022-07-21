Фракция БКС предложила отдавать приоритет при проведении публичных закупок местным производителям. ПДС против (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов выступила на сегодняшнем заседании парламента с инициативой о предоставлении приоритета местным производителям при проведении публичных закупок.

– Это необходимый проект, тем более что начинаются закупки продуктов питания для школ и дошкольных учреждений. В кризисной ситуации крайне необходимо оказать поддержку местным производителям. Им она сейчас как никогда не нужна. А учреждения должны иметь возможность употреблять в пищу продукты местного производства, – сказал представивший инициативу депутат ПСРМ Раду Мудряк.

Парламентское большинство предложение не поддержало.

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